Cristiano Ronaldo: Mira los memes que se burlan de su busto en Aeropuerto de Madeira [FOTOS y VIDEO]   

Cristiano Ronaldo, estrella de Real Madrid, sufre una maldición, pues todas las estatuas que se han hecho en su honor nunca reflejan su parecido, motivo por el cual siempre se convierte en la burla de sus detractores. Esta vez no fue la excepción y tras el rebautizo del Aeropuerto de Madeira, su ciudad natal, los usuarios de las redes sociales encontraron los memes precisos para ponerle humor al evento.



El busto de Cristiano Ronaldo que fue descubierto durante la ceremonia, y pese a que el jugador no mostró ningún rechazo. El rostro no parece estar logrado de la mejor manera y en Internet ya circulan decenas de memes que provocan las risas hasta de los propios hinchas de CR7.



El busto que fusiona a Cristiano Ronaldo con ‘Chucky’ https://t.co/YBNsSsoxVM pic.twitter.com/J0kcErePqJ — Matias Serrano Moren (@matias_matsemo) 29 de marzo de 2017

Pero Cristiano Ronaldo parece haberlo tomado también con humor, pues el escultor Emanuel Santos salió a frente para decir lo siguiente "Cristiano vio las fotos que su hermano le envió. Estaba con él en el Museo de Cristiano y por los mensajes le gustaba lo que veía. Sólo pidió cambiar algunas arrugas que le salen en el rostro cuando se ríe. Pero salió hacia adelante porque les gustó lo que vieron".



Los memes del busto de Cristiano Ronaldo en el Aeropuerto de Madeira. pic.twitter.com/HdGSxBhdSe — Andre Marín (@andremarinpuig) 29 de marzo de 2017

El escultor que trató de plasmar la imagen del capitán del Real Madrid, Cristiano Ronaldo, asegura aun no ha visto la critica de su trabajo en redes sociales. "No he tenido tiempo para sentarme y ver lo que se dice. La verdad es que en cualquier trabajo siempre hay críticas. No podemos complacer a todos. Una escultura es una escultura y una copia es una fotocopia".