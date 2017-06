Cristiano Ronaldo: Así provoca a Juventus antes de final de la Champions League [VIDEO] 

Cristiano Ronaldo, sabe que las cábalas se respetan y por eso brindó una entrevista al programa español 'Jugones', del periodista Josep Pedrerol, y donde el portugués hizo importantes revelaciones y sobre todos a pocas horas de la final de la Champions League, entre Real Madrid y la Juventus de Italia.



Cristiano Ronaldo, aceptó el cartel de favorito que le colgó el técnico de la Juventus. "Sí él dice que somo favoritos, es que lo somos. A mí me gusta sentirme favorito en todos no solo en el fútbol y ahora saldré a la cancha sintiéndome favorito", comentó.



Cristiano Ronaldo, también se puso en la posibilidad de patear un penal en la final. “No tendría miedo. Me gusta correr riesgos. Es un riesgo calculado, no es a vida o muerte. Puedo marcar o puedo fallar. Pero no voy a fallar, hay que pensar en positivo. Esa es la diferencia entre los jugadores buenos, muy buenos o los galácticos”, dijo el líder de Real Madrid, pensado sin duda en Lionel Messi.



Para cerrar la entrevista, Cristiano Ronaldo, confesó sentirse enamorado de su novia y que ella es responsable de su progreso con el idioma. "Habló mejor porque tengo una novia española y estoy enamorado de ella, de la vida, de mi familia y del Real Madrid"