Cristiano Ronaldo: Mira cómo quedó descubierto su coqueteo con Miss Bum Bum [VIDEO] 

Cristiano Ronaldo, en posición adelantada. La estrella del Real Madrid, fue puesto en evidencia por la joven modelo Erika Canella, quien demostró mensajes de Whatsapp en evidentes coqueteos con el jugador en uno de sus últimos viajes a Portugal.



Cristiano Ronaldo inició el flirteo con este diálogo: "¿Quieres venir a mi casa? Quiero verte", al saber que la 'Miss Bum Bum' había llegado a Portugal para participar en un Reality Show y siguió con el coqueteo: "Vivo junto a ti. Podemos descansar juntos", le sugirió.



La revista TV 7 Días, detalló que Cristiano Ronaldo retomó el dialogo al día siguiente y la modelo lo gambeteó. "En la mañana dijo que sentía haberse quedado dormido y preguntó si quería ir a conocer su casa. Le expliqué que tenía un avión que abordar, pero me dijo cambiara el vuelo", confirmó la candente modelo.



El delantero del Real Madrid se mostró interesado, incluso puso a sus disposición un auto para que la busque, pero justo antes de concretar la cita, el celular de la modelo dejó de funcionar. "Me demoré. No pude acceder a mi móvil. Después hablé con él y estaba irritado. Fue un poco rudo conmigo y no me gustó. Me dijo que tenía poco tiempo por otros compromisos. Me hubiera encantado salir con el", confesó la brasileña de 24 años.