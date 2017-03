Cristiano Ronaldo: Mira el reclamo que no le gustó nada  a Marcelo [VIDEO]  

Cristiano Ronaldo, la mega estrella de Real Madrid, volvió a ser noticia, esta vez, por un reclamo que le hizo a uno de sus compañeros de equipo justo antes de salir a jugar el segundo tiempo que iban perdiendo 1-0 ante Napoli por los octavos de final de al Champions League.



Cristiano Ronaldo, no reparó en que las cámaras de la televisión jamás se apagan y registraron la conversación de los jugadores en la boca del túnel del estadio San Paolo y con cierta preocupación en sus rostros pues un gol mas podía dejarlos fuera de la Champions League.



Cristiano Ronaldo y Marcelo Vieira son grandes amigos, pero cuando las cosas no salen bien se dicen las cosas en la cara. "No sabemos defendernos", le reclamó CR7 al lateral izquierdo del Real Madrid y este no dudó en contestarle en un acalorado portugués .



El reclamo surtió, pues a Real Madrid no le encajaron un nuevo gol y por el contrario el equipo de Zinedine Zidane consiguió remontar ante los napolitanos con goles de Sergio Ramos y de Álvaro Morata para poner el definitivo 1-3 en el marcador.