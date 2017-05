Cristiano Ronaldo y 'El Niño' Torres protagonizaron fuerte cruce de palabras en el Real Madrid-Atlético Madrid [VIDEO]

No cabe duda que el primer tiempo del Real Madrid vs Atlético Madrid fue intenso de principio a fin. Esto por el duelo de vuelta de las semifinal en el Estadio Vicente Calderón por la Champions League.



A poco de finalizar la primera parte, el árbitro del encuentro entre Real Madrid y Atlético Madrid, atendía la falta sobre Toni Kroos en campo de los merengues. Muy cerca a la escena, Cristiano Ronaldo y Fernando Torres protagonizarían un fuerte cruce de palabras.



Al parecer, Cristiano Ronaldo hizo un comentario que no fue del gusto del español, que rápidamente lo encaró y siguió al portugués por varios metros. ¿Se habrán dicho?



Lo cierto es que Cristiano Ronaldo no cayó en los ataques de Fernando Torres y solo atinó a reírse, mientras eran separados por el árbitro del choque por Champions League.