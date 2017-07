Cristiano Ronaldo: Su novia Georgina Rodríguez debutó como modelo profesional [FOTOS]

La novia de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez de 22 años, se estrenará como modelo en la revista "Woman" que se lanzará en el mes de agosto. La española mostrará toda su sensualidad que la caracteriza.



Muy pocos saben que una de las pasiones de Georgina Rodríguez es el ballet, por lo que fue la mujer ideal para el título "Cuerpo de baile" de la revista.



Estas imágenes de Georgina Rodríguez fueron adaptadas a los años 50, fotografiadas por el artista Santiago Esteban. Sin duda, Cristiano Ronaldo guardará este álbum.



"La danza es mi pasión, pero sí que es cierto que me considero una persona disciplinada y el ballet ha desempeñado un papel fundamental en ello. Desde pequeña he tenido una rutina diaria de ensayos y esa disciplina la aplico en la actualidad a mis entrenamientos y alimentación. Me gusta cuidarme y disfruto estando activa y comiendo sano", declaró

