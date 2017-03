Cristiano Ronaldo y su nuevo 'Doblete': Será papá de gemelos [VIDEO]  

Cristiano Ronaldo, la mega estrella de Real Madrid, lo ha vuelto a hacer. El jugador esta apunto de convertirse en padre por segunda vez y y en esta ocasión lo sería de dos gemelos con una 'madre de alquiler' estadounidense, así lo afirma el diario inglés 'The Sun'.



Cristiano Ronaldo, según el matutino, tuvo contacto con un familiar del jugador del Real Madrid, que informó que la madre de las dos nuevas criaturas se encuentra en las últimas semanas de gestación en la costa oeste de Estados Unidos .



"Cristiano Ronaldo y su familia no pueden esperar para conocer a los nuevos miembros del clan", indicó la citada fuente que además agregó el futbolista no dará detalles sólo se sabe que en las próximas semanas los bebes llegarían a España para quedarse en la finca del jugador del Real Madrid.



La prensa empezó a buscar a la novia de Cristino Ronaldo, Georgina Rodríguez, de apenas 23 años, quien no estaría involucrada en este tema con su pareja quien ya tiene un hijo, Cristiano Jr, quien nació en circunstancias similares y que ahora tendrá dos hermanitos.