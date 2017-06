Cristiano Ronaldo: ¿Por qué no pateó ninguno de los primeros penales de Portugal? [VIDEO]

Unas de las preguntas que circula en las redes sociales sobre el Chile-Portugal por Copa Confederaciones es: ¿Por qué Cristiano Ronaldo no pateó ninguno de los primeros penales de Portugal? Aquí te contamos la verdadera razón tras la eliminación del conjunto luso en semifinales.



Como se sabe, Cristiano Ronaldo es uno de los máximos ejecutores de penal del fútbol mundial, por lo que cualquier entrenador lo pondría como primera opción en una tanda de penales. Pero el caso del portugués es distinto.



Cristiano Ronaldo tiene un sello: patear el quinto penal para sellar una posible victoria. Todo esto siempre y cuando sus compañeros marquen todas las opciones. Lamentablemente no pasó nada de ello ante Chile.



Los tres jugadores de la 'Roja' la metieron y los tres jugadores de Portugal fallaron. Por tanto, Cristiano Ronaldo ya no tuvo la opción. Su fiesta se malogró. ¿La historia habría sido distinta si pateaba primero? No lo sabemos.



Video: Tanda de penales Chile-Portugal