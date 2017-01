Cristiano Ronaldo perdió los papeles y lanzó un pelotazo a la tribuna de periodistas [VIDEO]

Cristiano Ronaldo volvió a protagonizar un hecho lamentable en los entrenamientos del Real Madrid. El delantero portugués lanzó un pelotazo a la tribuna de periodistas y continuó corriendo como si nadie hubiera pasado.



"Calma, calma", gritó uno de los hombres de prensa lamentando la acción de Cristiano Ronaldo. ¿Por qué lo hizo? Como se sabe, el futbolista luso tiene una mala relación con los periodistas de España, aunque eso no justifica su reacción.



Cristiano Ronaldo volverá al equipo del Real Madrid tras un breve descanso que le dio el técnico Zinedine Zidane. El portugués no estuvo en el partido por Copa del Rey ante el Sevilla (3-0).



Real Madrid choca este sábado (7:00 a.m.) ante el colero Granada por la Liga Santander en el Estadio Santiago Bernabéu.