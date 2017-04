Cristiano Ronaldo: Esta pirueta sorprendió en la última práctica del Real Madrid [VIDEO] 

Cristiano Ronaldo juega como entrena. Eso lo dejó claro en la última práctica del Real Madrid donde demostró toda su habilidad para dominar todos los caprichos del balón y en esta ocasión no utilizó sus piernas para controlarlo.



Cristiano Ronaldo es el 'Rey de los camotitos' y luego de hacer las paces con Marcelo hicieron sociedad en los trabajos de espacio reducido y luego dio una exhibición de 'que no caiga' la pelota donde demostró que con la nuca también se puede controlar el balón.



Zinedine Zidane prepara el duelo entre Real Madrid y Valencia en el Santiago Bernabéu y al parecer dejó en claro que Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos y Tonny Kroos serían de la partida para mantenerse prendidos de La Liga. Las únicas bajas por lesión serían Gareth Bale, Pepe y Fabio Coentrao.



Cristiano Ronaldo probablemente no juegue los 90 minutos, pues Zinedine Zidane sabe que tiene que dosificar las energías del portugués debido a que este marres Real Madrid tendrá un durísimo duelo por Champions League ante Atlético de Madrid.