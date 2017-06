Cristiano Ronaldo: Desde Rusia anuncian que no vuelve a Real Madrid [VIDEO]   

Cristiano Ronaldo no volvería a ponerse la camiseta del Real Madrid, así lo afirma el diario portugués 'Record' que tiene contacto con el capitán de la campeona de Europa en Rusia a punto de participar en la Copa Confederaciones.



Cristiano Ronaldo ha sido asediado por numerosas personalidad en los últimos días, entre ellos los dirigente del Real Madrid, lamentando la situación que vive producto de una acusación de la Fiscalía por evasión tributaria y han notado su molestia por el incómodo momento vivido.



La exclusiva de 'Record' va en la misma dirección del diario portugués, 'A Bola', que ya sugería la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid y es que dirigentes del PSG, Manchester y hasta del fútbol de China, se han solidarizado con el jugador y le han prometido no vivir estos inconvenientes sus ligas.



Cristiano Ronaldo es uno de los contribuyentes más importante a nivel individual. Pero eso no le importó ala Fiscalía para el pasado 13 de junio acusar a CR7 de haber creado "de forma consciente", una sociedad para defraudar a la Agencia Tributaria española por 14,7 millones de euros.