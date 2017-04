Cristiano Ronaldo: Así lo recibieron cuando entró al vestuario de Real Madrid [VIDEO]

Cristiano Ronaldo es el héroe de Real Madrid y no solo lo saben los hinchas, sino también sus propios compañeros quienes se rindieron ante su capacidad goleadora en la Champions League a tal punto que no tuvieron reparos en mostrarle este reconocimiento cuando entró al vestuario merengue.



Cristiano Ronaldo, quien había estado en la prueba antiodopaje fue el último en ingresar al vestuario y cuando por fin llegó lo hizo con el balón de los tres goles anotados en la mano y de inmediato recibió el aplausos de todos sus compañeros y del comando técnico del Real Madrid.



Hasta el mismo, Gareth Bale, de quien se dice ser el enemigo de Cristiano Ronaldo, no dejaba de aplaudir al portugués que empezó saludar a cada uno de sus compañeros luego de haber asegurado sus pase a las semifinales de la Champions League en el Santiago Bernabéu,



Pero Cristiano Ronaldo no solo recibe muestras de afecto de sus compañeros y del propio Zinedine Zidane, sino que también de parte de los fisioterapeutas y demás trabajadores del club, lo que demuestra la unión que existe al interior del Real Madrid.