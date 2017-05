Cristiano Ronaldo y todos récords que acaba de romper en esta Champions League [VIDEOS]

Cristiano Ronaldo fue la estrella principal en el triunfo por semifinales del Real Madrid ante el Atlético Madrid en la Champions League. El portugués anotó tres soberbios goles que lo convierten en todo un hombre récord, pues ya tiene 104 goles en este torneo europeo y se ha convertido en el jugador que más goles ha anotado en derbis y semifinales.



Cristiano Ronaldo además, es el primer jugador que marca más de 10 goles en una copa europea en seis temporadas consecutivas y está a solo un gol de llegar a las 400 anotaciones vistiendo la casaquilla del Real Madrid.



Otro de los récords de Cristiano Ronaldo es que es el primer jugador en toda la historia de la Champions League en anotar hat-tricks en partidos consecutivos de fase y con los goles en el Real Madrid vs. Atlético Madrid llegó al número 800 en la historia del derbi.

Real Madrid vs. Atlético Madrid: Los tres goles de Cristiano Ronaldo

SUPERÓ A DI STÉFANO



Si de otros récords se trata, Cristiano Ronaldo acaba de convertirse en el jugador con más goles (12) en semis en toda la historia de la Champions League, dejando atrás a Di Stéfano (11).



A pesar que Cristiano Ronaldo llevaba su temporada menos goleadora en la Champions League hasta los cuartos de final, sólo había marcado dos tantos, pero a la hora de la verdad ha sido el jugador que se ha echado al Real Madrid a la espalda, explotando a la perfección su nueva posición, en la zona del 'nueve', para demostrar sus cualidades como rematador con ocho goles en los tres últimos partidos.



Al término del partido Real Madrid vs. Atlético Madrid, Cristiano Ronaldo se mostró "muy contento por marcar los tres goles y por llegar a mi gol 400 con el Real Madrid", aunque según algunas fuentes la cifra está en 399.



"A mí me ha tocado marcar los goles, pero el equipo ha estado fenomenal, jugó muy bien desde el principio hasta el final", dijo Cristiano Ronaldo, insistiendo en que "falta un partido, hay que estar concentrados, tres goles es una buena ventaja, pero no está cerrada" la eliminatoria.

Sin duda Cristiano Ronaldo es el indiscutible candidato al Balón de Oro de este año y podría igualar a Lionel Messi, quien tiene cinco de estos ansiados trofeos.