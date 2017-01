Cristiano Ronaldo revela que a su hijo le hacen bullying por su culpa [VIDEO y FOTOS]

¿Cristiano Ronaldo es el mejor jugador del mundo? Cada vez que se genera esta pregunta nace una comparación con Lionel Messi. Y no solo se debate en reuniones de aficionados, sino que también hace eco en los medios de comunicación deportivos y en las redes sociales. Pero en esta oportunidad, esta situación llegó también hasta los colegios, donde las burlas hacia el hijo del crack se han generalizado.

En una reciente entrevista con la televisión egipcia, Ronaldo habló de su vida íntima y de su relación con sus seres queridos, especialmente con su hijo, Cristiano Jr. Es así que aprovechó para contar que al pequeño de seis años lo agobian diciéndole: ‘Tu papá no es buen jugador, hay otro que es mejor que tu papá’ (haciendo referencia a Messi).

Cristiano Ronaldo y su pequeño de seis años. Cristiano Ronaldo y su pequeño de seis años.

‘Por supuesto, Cristiano va vivir momentos de adversidad, hay gente que tiene envidia. Pero lo veo muy feliz, un niño feliz’, dijo la estrella del Real Madrid.

Asimismo, explicó que las burlas no son un problema para Cristiano Jr. ‘Él sabe lidiar con eso. Es un niño listo, como su padre. A menudo le digo a Cristiano: Sé tú mismo, sé educado. Lo más importante para mí es la educación, eso es algo que puedes controlar. Si le das una buena educación a tu hijo, buenos valores, crecerá bien’, dijo el orgulloso padre.

En otro momento de la entrevista, el futbolista también admitió que le gustaría que Cristiano siguiera sus pasos. ‘Por supuesto me gustaría que mi hijo fuera futbolista como su padre. Sé que es un gran reto, que no es fácil. Pero el será lo que quiera ser. No lo voy a presionar. Empujaré un poquito para que sea futbolista (arquero no, quiero que sea delantero), pero él será lo que quiera ser. Eso no me preocupa’, aclaró.

