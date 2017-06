Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos batirán este récord si marcan a Juventus en final de Champions [VIDEO]

Cristiano Ronaldo y Sergio Ramos batirán un récord si marcan en la final de la Champions League de Cardiff ante el Juventus, tras haberlo hecho en dos finales y tener la posibilidad de ser los primeros que lo consiguen en tres.



El capitán del Real Madrid fue el 'salvador' del equipo blanco en la final de Lisboa 2014 ante el Atlético de Madrid, con su tanto de cabeza en el tiempo añadido que mandó el encuentro a la prórroga y a la conquista de la décima Copa de Europa del equipo blanco; y abrió el camino a la undécima en Milán, también ante el Atlético de Madrid.

Video: Gol de Sergio Ramos a Atlético Madrid

Tras ser decisivo en 2014 y 2016, quiere un nuevo gol en la gran cita de 2017. "Esperamos que se pueda resolver la final antes que las dos últimas. Que la gente disfrute y ojalá no haya que esperar tanto. Si además es con golito mío mejor, pero en principio mis labores serán otras, aunque siempre que haya opción de subir a rematar un córner o cualquier acción a balón parado lo intentaré", reconoció en el día de puertas abiertas a la prensa en Madrid.



Cristiano Ronaldo firmó su primer gol en una final de la Liga de Campeones con el Manchester United, en el Estadio Olímpico Luzhniki de Moscú ante el Chelsea, en un duelo que se decidió en los penaltis a favor del equipo por entonces del portugués.



Autor del último penalti de la tanda final en la última edición en Milán, un tanto que no cuenta para las estadísticas al no llegar en el tiempo de juego, su segundo gol en una final fue en la prórroga de Lisboa ante el Atlético de Madrid.

Video: Penal de Cristiano a Atlético Madrid

Los dos jugadores madridistas igualaron lo que consiguió Raúl González, que había marcado en dos finales de la Liga de Campeones en 2000 y 2002. Dos jugadores más lo consiguieron, el camerunés Samuel Eto'o en 2006 y 2009.



El único futbolista que también lo logró y que sigue en activo es el argentino del Barcelona Leo Messi.



Podrán sumarse a esa lista más madridistas, como el brasileño Marcelo y el galés Gareth Bale, que marcaron en Lisboa 2014, y Álvaro Morata, que marcó como jugador del Juventus en 2