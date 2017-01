Cristiano Ronaldo ganó este premio a Lionel Messi fuera de las canchas [VIDEO] 

Cristiano Ronaldo ha vuelto a vencer a Lionel Messi, esta vez sentadito con una capa blanca sobre los hombros y bajo las amenazantes navajas y tijeras de sus estilistas. La estrella del Real Madrid se llevó el premio Salon d'Or al mejor peinado del mundo del fútbol.



Cristiano Ronaldo no ha tenidos rivales frete al espejo y en una encuesta el delantero del Real Madrid ha acumulado el 21% de los 19.111 votos emitidos hasta el cierre del concurso, volviendo a conquistar a los aficionados de todo el mundo con su corte de pelo.



Cristiano Ronaldo lo ha vuelto a hacer, como sucedió con el Balón de Oro y el premio 'The Best' de la FIFA, ha dejado a Lionel Messi relegado con la segunda plaza del certamen, aunque esta vez repuntó su look ya que nunca había estado siquiera en el top-20.



Al parecer los hinchas valoraron la osadía de Lionel Messi en teñirse el pelo de rubio y le han otorgado el 16% de los votos, demostrando ahora que también puede competir con el astro portugués en cuestiones de estilo.