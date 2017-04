Cuauhtémoc Blanco: Sicario afirmó que el ex capitán de México le pagó para asesinar a un empresario

Para no creerlo. Un sicario acusó al ex futbolista mexicano Cuauhtémoc Blanco de haberle pagado unos 200 mil pesos (10 500 dólares) para asesinar al empresario Juan García, concesionario de la Feria Cuernavaca 2017, donde Blanco es alcalde.



En declaración ante un juez, el criminal identificado como "José N", señaló que Cuauhtémoc Blanco y uno de sus colaboradores (Juan Manuel García Bejarano) lo contrataron para acabar con la vida del empresario. Esta información fue filtrada a los medios por personal del Juzgado de Morelos.



Cuauhtémoc Blanco, goleador de la selección de México con 38 goles y 3 Mundiales, se defendió a través de sus redes sociales con un comunicado. "Niego categóricamente cualquier imputación que se realiza en mi contra respecto lo acontecido el pasado 6 de abril del presente año (día que encontraron muerto al empresario Juan García".



"Reitero mi compromiso en colaborar con las instancias federales para que de forma inmediata todos los ciudadanos mexicanos y, en particular, los de Morelos y Cuernavaca, puedan saber con plenitud lo que ocurrió", añadió Cuauhtémoc Blanco.