Cuto Guadalupe y su golazo cultural: Este es su video leyendo poema de Nicomedes Santa Cruz [FOTOS Y VIDEO]  

Luis Guadalupe no solo vive de la pelotita o de la cocina como ha puesto de moda. El ex jugador de la Universitario, Juan Aurich, real Garcilaso y la selección peruana, ha demostrado que la cultura también es importante para la vida de un futbolista.



El ex zaguero de Universitario, Luis Guadalupe, no dudó un instante en colaborar con la Fundación de un banco local que lo invitó a participar en un video en el cual tuvo que leer el poema "De ser como soy, me alegro" obra del poeta afroperuano, Nicomedes Santa Cruz.



Luis Guadalupe, pasó largas horas posando y recibiendo instrucciones del director de cine, Diego Lombardi, hijo del Vicepresidente de Sporting Cristal y también cineasta, Francisco Lombardi.



Cuto Guadalupe y su aporte a la cultura

Luis Guadalupe, esta vez, se olvidó de la casaquilla de Universitario, para ponerse la camiseta de la selección peruana y con ella alternar algunas imágenes de la lectura del poema que tenía encomendado. Una demostración de dominio con el balón para dejar en claro que la pelotita también puede ser amiga de los libros.