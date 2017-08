'Cuto' Guadalupe pagó su apuesta a Trome y se puso la camiseta de Alianza Lima: "Esto pica" [VIDEO]

'Cuto' Guadalupe tiene algo que contarnos. El ex futbolista de Universitario fue el invitado especial del en vivo de Trompe.pe para anunciar su nueva faceta como columnista de este diario versión web. Pero antes, tuvo que pagar una apuesta que quedará para el recuerdo.



Uno de nuestros conductores, José 'Huachano' Lara, retó a 'Cuto' Guadalupe a ponerse la camiseta de Alianza Lima si el equipo de Pablo Bengoechea gana el Torneo Apertura. El crema aceptó y perdió.



Caballlero nomás, 'Cuto' Guadalupe se puso la blanquiazul durante el programa de Trome.pe (ver el en vivo). Eso sí, ni bien se la puso soltó la siguiente frase: "Esto pica (risas)".



"Tengo una gran amistad con el goleador histórico de Alianza Waldír Sáez y con el actual capitán de Alianza Rinado Cruzado. Los llamé para felicitarlos, la verdad que no les tenía fe (en el Torneo Apertura)". contó el crema.



¿'Cuto' Guadalupe columnista? Sí, desde mañana y todos los martes, el ex defensa nacional nos presentará "Qué tal Cuto", donde nos hablará de sus experiencias dentro y fuera de las canchas de fútbol. ¡No te lo pierdas!



MIRA AQUÍ EL EN VIVO CON 'CUTO' GUADALUPE