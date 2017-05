Damián y El Toyo le jugaron pesada broma a Alan Diez y así terminó todo [VIDEO]

'Damián y El Toyo' son conocidos por hacer pesadas bromas a conocidos personajes de nuestro país. El dúo se presentó en el programa de Mónica Cabrejos de "Radio Capital" y molestaron al periodista deportivo Alan Diez en vivo. ¡Qué locos!

Todo empezó de la siguiente manera: 'Damián' llamó a Alan Diez y se hizo pasar por una mujer de nombre 'Marina'. Ella le pidió un espacio en su programa radial para denunciar el maltrato de su pareja, un jugador de fútbol.



Alan Diez, confundido con la situación, pidió calma a 'Marina' y le preguntó quién era el futbolista. "Diego Chávarri", le respondió. Pero segundos después, 'El Toyo' hizo del ex pelotero y entró en escena lanzando gritos. El 'Negro' se asustó y colmó la llamada.

Broma de Damián y El Toyo a Alan Diez. (Video: Radio Capital).

'Damián' volvió a comunicarse con Alan Diez usando otro teléfono. El periodista contestó y "Diego Chávarri" dijo: "Ella me está jugando a doble cachete. Lo que ella me dice es que ha salido contigo y que está embarazada de ti".



"Yo no me quiero meter en problemas, esta chica me llamó y me pidió que la invitara a mi programa. Mi programa de radio no tiene nada que ver con el tema farandulero, solamente hablo de fútbol", comentó Alan Diez.



Al final, el hombre de prensa se dio cuenta del engaño y 'Damián y El Toyo' le explicaron que era una broma. Menos mal todo fue vacilón y no pasó a mayores.