Dani Alves se estrena como columnista: conoce dónde y qué escribió el jugador de Juventus

Aunque no lo creas, existe un medio exclusivamente de deportistas, donde el puño y letra de los periodistas no cabe en ningún rincón de este portal. Hablamos de la web "theplayerstribune", puesto en marcha el 1 octubre de 2014 por el ex beisbolista estadounidense Derek Jeter. ¿En qué consiste? Aquí te contamos un poco.



"theplayerstribune" permite a los deportistas contar sus historias, esas que quisieran gritar a los 4 vientos pero a su estilo, sin los recortes que tendrían en una extensa entrevista hecha por un medio de comunicación (TV, periódico, webs, etc). Dani Alves, en la sección de fútbol, hizo su debut como columnista. ¿Qué contó el jugador de la Juventus?



El brasileño, que tituló su texto "El Secreto", reveló qué hizo el día que Barcelona remontó el partido a PSG en el duelo de vuelta de la Champions League en el Estadio Camo Nou (6-1). Y no solo eso, también detalló cómo hace para enfrentar a futbolistas como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Neymar.



Ojo que Dani Alves no es el único futbolista que ha escrito en este portal de deportistas. También sellaron sus párrafos: Ronaldinho, Pelé, Rio Ferdinand, Francesco Totti, Fabio Cannavaro, entre otros. ¿Interesante, no?