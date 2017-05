Dani Alves: Hija de Leao Butrón se sigue derritiendo por jugador de la Juventus y publica esto en Twitter

Llamarle la atención a su hija Daniela por no ir a clases solo por ver a Dani Alves convirtió a Leao Butrón en noticia mundial. Ahora, la hija del arquero de Alianza Lima sigue haciendo noticia por sus publicaciones en Twitter.



A Daniela Butrón poco o nada le importó la llamada de atención de Leao Brutrón y hoy, en el partido Juventus vs. Mónaco, la jovencita no evitó gritar el golazo de Dani Alves.



En Twitter, Daniela Brutrón sigue el minuto a minuto del Juventus vs. Mónaco y comenta sobre el partido y su ídolo Dani Alves y por lo visto Leao Butrón no tardará en comentar y la mandará a estudiar.

Tras el gol de Dani Alves, los usuarios le indican "metio gol tu Dani Alves, ojalá tu papá no te grite por como lo celebraste", a lo que Daniela Butrón responde "felizmente no escuchó".



Leao Butrón llamó la atención hace unos días a su hija por ver a Dani Alves y no ir a la universidad, generando que se convierta en viral y sea noticia alrededor del mundo.



Ver a Dani Alves??? Pensé que estabas en la universidad!!!! 😡😡😡😡😡 que curso es ese, la historia de Juventus? https://t.co/hg90t3Z8tG — Leao Butrón (@Leaobutron) 5 de mayo de 2017

Bueno pero no te enojes 🤷‍♀️! Estaba repitiendo el partido para analizarlo, ver si le gana al RM y así los dos somos felices😁 https://t.co/xUM9d6xQR6 — Daniela Butrón (@DButron20) 5 de mayo de 2017

Sin embargo, esto no le gustó para nada a Leao Butrón, quien respondió a un comentario de su hija Daniela. "Estamos caídos de noticias, mientras que nuestros presidentes nos levantan en peso, salen cosas increíbles (encima, no las entienden)"