Dani Alves casi provoca "un infarto" a reportero durante práctica de Juventus [VIDEO]

Dani Alves no solo se caracteriza por sus polémicas declaraciones, sino también por sus bailes y bromas. ¿No crees? Dale un mirada a sus redes sociales para comprobarlo. Ahora su víctima fue un reportero del club, a quien asustó de la peor forma.



Mientras el hombre de prensa hablaba de la previa del encuentro de este domingo entre Juventus y Napoli, Dani Alves se acercó despacio, se agachó y saltó gritando, sin imaginar su reacción. Igual, el lateral se fue caminando.



"Casi me da un infarto", dijo el reportero evidenciando un gran susto. Estas imágenes fueron compartidas por el Twitter oficial de Juventus, que tomó con buen humor lo ocurrido.



Juventus juega este domingo 2 de abril de visita frente al Napoli, en uno de los partidos más esperados de la Serie A de Italia. Higuain jugará ante su ex equipo.