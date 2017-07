Daniel Chávez: Cinco razones por las que no sería un buen fichaje para Alianza Lima [FOTOS Y VIDEO]

Alianza Lima sigue en la pelea por el Torneo Apertura, pero en la interna saben que el nivel del plantel no es el mejor. Salvando a Leao Butrón (el mejor) la defensa es demasiado irregular, la volante intermitente y la delantera un desastre. Es en esta zona donde la administración pretende un refuerzo. El apuntado sería Daniel Chávez, delantero de 29 años quien rescindió contrato con Melgar. Sin embargo, la opción no sería la mejor.

NO APORTARÍA JUVENTUD AL PLANTEL

A un año de cumplir 30, Daniel Chávez pasaría a formar parte de esos jugadores de alta edad que ya tiene Alianza Lima. Paolo de la Haza (33 años), Luis Ramírez (32), Rinaldo Cruzado (32) y Lionard Pajoy (36) son algunos de los nombres que habitualmente son titulares y, varios de ellos, sin mucho éxito. Las preguntas son claras: ¿Alianza Lima no tiene un goleador en sus canteras? ¿Un juvenil medianamente bueno que marque goles?.

chávez Chávez tiene un juego parecido al de Pajoy porque ambos salen mucho del área.

SU REGISTRO GOLEADOR ES PÉSIMO

Cuando te quieres reforzar en ataque, necesitas un jugador que llegue con un cartel al menos decente en cuanto a goles. Daniel Chávez ha marcado este año solo 3 goles en 17 partidos, dos encuentros menos de los que acumula Pajoy (5 goles en el año). En el 2016, Chávez anotó ¡2 goles en 30 partidos !. Unos números que no deben elevar mucho la esperanza del hincha aliancista.

NO ES UN '9' DE ÁREA

​Lionard Pajoy en teoría arranca como único centrodelantero, pero mayormente lo vemos fuera del área. Allí se excede en gambetas y cerca al arco se cansa de fallar chances. Carrillo y Gonzales - Vigil son ganas y nada más. Alianza no tiene un '9' y Daniel Chávez, más allá que lo llamen 'Bombarderito' no tiene esas características. Su juego aéreo no es el mejor y peleando contra defensas fuertes, es fácilmente controlado. Eso lo obliga a salir del área y allí sería más de lo mismo para un equipo que pide a gritos un goleador.

SU MEJOR MOMENTO YA PASÓ

Si Alianza Lima hubiese contratado a Daniel Chávez a fines del 2013, los hinchas lo hubieran entendido porque el futbolista venía de anotar 14 goles con César Vallejo. Un año antes había hecho 11. Hoy, cuatro años después, Chávez ha ido en nivel descendente. Pasando tiempo en la banca de suplentes del mismo Vallejo (equipo que perdió la categoría) y Melgar y ya no siendo tomado en cuenta por la selección peruana.

Daniel Chávez

CUIDADO CON LAS INDISCIPLINAS

En febrero del 2016, Daniel Chávez junto a Ronald Quinteros fueron sancionados por el César Vallejo con un descuento de mes y medio de sueldo, debido a una indisciplina que habría ocurrido en la capital. Siendo Alianza Lima, un club que muchas veces lidia con la indisciplina se espera que el jugador - si llega a ser fichado - no vuelva a caer en acciones negativas.