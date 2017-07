Daniel Chávez en Universitario: 4 razones por las que no es el refuerzo que los cremas necesitan

Universitario acaba de fichar a Daniel Chávez. El mediocampista estampó su firma con los de Ate tras su paso por Melgar de Arequipa. ¿Realmente es el jugador que los cremas necesitan? ¿Por qué lo ficharon? ¿Será la competición ideal para el goleador Luis Tejada? Repasemos sus números.



Delantero sin gol



Esta temporada Daniel Chávez marcó ¡2 goles en 17 partidos con Melgar! (En 2016 solo hizo 2 goles en 30 partidos). Sí, el delantero peruano llega a Universitario con ese malísimo registro y con la misión de luchar el puesto a Luis Tejada, habitual titular con 9 goles en 24 partidos. Y ojo, en la banca está Hernán Rengifo con sus 3 goles en 20 partidos.



¿Uno más para la banca?



El DT de Universitario, Pedro Troglio, juega con un solo delantero punta: Luis Tejada, su goleador. Por tanto, Daniel Chávez tendrá que, primero ganar el pulso a Hernán Rengifo (segunda opción de cambio del 'Pana', y al Sub 20, Adrián Ugarriza), para luego tener la opción por el panameño. Todo un reto, ¿o acaso la 'U' empezará a jugar con dos delanteros para el Torneo Clausura?



Su nivel futbolístico está decreciendo



Daniel Chávez tiene 29 años, una edad en la que la mayoría de futbolistas muestran una solidez en su rendimiento, y más si juegan de delanteros. Dicho número queda de lado si al que vas a fichar tiene buen promedio de gol. Pero no es el caso del nuevo refuerzo de Universitario. El mejor año de Daniel Chávez fue en 2013, cuando marcó 14 goles con César Vallejo.



Contrato demasiado prolongado



Daniel Chávez firmó por dos años y medio con Universitario. ¿No es demasiado? ¿La directiva crema pone todas las fichas por el delantero? ¿Lo ideal no es alargar los contratos a futbolistas jóvenes para luego venderlos? O en todo caso, ¿por qué no apostaron por un fichaje con "menos nombre" pero con mucha proyección? Sus razones tendrán.

📝El delantero Daniel Chávez Castillo de 29 años, firmó su contrato por dos años y medio con @Universitario. #BienvenidoChávez pic.twitter.com/F7y5wNLqvT — Universitario (@Universitario) 30 de julio de 2017