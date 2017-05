Daniel Peredo: ¿Universitario o Alianza Lima? Esto le respondió a Pedro García [VIDEO]

Por años la gente intentó descifrar de qué equipo es hincha el reconocido periodista deportivo Daniel Peredo. Y bueno, hoy es posible. El 'cabezón' no tuvo problemas en tocar este tema en el programa "Al ángulo", de CMD, que conduce Franco Cabrera.



En una divertida entrevista con varios invitados, Pedro Eloy García, también periodista deportivo, le preguntó a Daniel Peredo si era fanático de Universitario o Alianza Lima.



Daniel Peredo se tomó unos segundos y dijo: "Antes Universitario, ahora mi trabajo", ganándose el aplauso de todos en el set del programa deportivo.



Sin duda, Daniel Peredo respondió de manera sutil su hinchaje por Universitario. Normalmente, los periodistas del fútbol no suelen revelar este detalle para no tener problemas en su trabajo.