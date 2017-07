Danilo fichó por Manchester City tras dos temporadas en el Real Madrid [VIDEO]

Danilo cumplirá su sueño de jugar bajo las órdenes de Pep Guardiola, luego que el Manchester City lo contrató el domingo para que se incorpore a sus filas, procedente del Real Madrid.



El versátil zaguero brasileño, quien puede desempeñarse como lateral o central, firmó por cinco años, como refuerzo de la zaga del Manchester City.



“Ha habido un gran interés de otros clubes, pero siempre ha sido mi ambición jugar para Pep Guerdiola”, comentó Danilo. “En cuanto me enteré de que ellos tenían interés, supe inmediatamente que quería ser jugador del City”.



Manchester City se quedó diezmado en su defensa tras ceder a Gael Clichy, el argentino Pablo Zabaleta y Bacary Sagna el mes pasado. El sábado, perdió además a Aleksandar Kolarov, quien emigrará a la Roma.



Kyle Walker, incorporado finalmente al Tottenham, lucía entre las pocas opciones disponibles para Guardiola antes del fichaje de Danilo.



“El fútbol es muy dinámico, y requiere de jugadores de calidad en cada posición, así que pienso que un jugador que puede desempeñarse en distintas posiciones a buen nivel representa una ventaja y se vuelve muy importante para el equipo”, manifestó Danilo, quien espera su permiso de trabajo por parte de las autoridades británicas. “Prefiero sólo jugar. No tengo una posición favorita. Estoy acostumbrado a jugar como lateral derecho, pero siempre que entro a la cancha como parte del 11 inicial me siento feliz”.



Guardiola “me dijo que estoy listo y que puedo jugar en diferentes posiciones, como lateral derecho, izquierdo, mediocampista. Sólo espero ayudarlo de la manera que espere”, añadió.



Danilo deja el Madrid dos años después de su llegada desde el Porto. Ganó títulos consecutivos de la Liga de Campeones de Europa y un cetro en la Liga española.