David Villa fue la primera víctima del VAR recién probado en la MLS [VIDEO]

David Villa, delantero del los New York City, fue la primera victima del VAR (Video Arbitraje) recientemente implementado en la MLS. El español no pudo escaparse de sanción luego de golpear a Adolph De La Garza, defensa del Houston Dynamo.



El delantero de los New York City quien minutos antes había anotado un golazo para su equipo. Vio en un primer momento la tarjeta amarilla por los roces con el defensor del Houston. Sin embargo, instantes después el juez fue llamado a observar el video replay, y no le quedó ninguna duda



Dos minutos tardó aproximadamente el tiempo en el que el juez sancionó a David Villa, goleador del New York City, lo que ha sido considerado como aceptable en lo que va de implementado el sistema en la MLS.



Cabe mencionar que el Guaje’ fue expulsado en un partido de pretemporada (Desert Diamond Cup), antes del inicio de la MLS. El asturiano marcó un gol en el primer tiempo, pero su equipo terminó perdiendo 3-1 el encuentro.