Denise Bueno, la sensual y despampanante juez de línea que alborota las redes sociales [FOTOS y VIDEO]

Denise Bueno es considerada en todo el mundo la "juez de línea más sexy" del fútbol. Esta despampanante mujer se hizo viral tras unas fotografías en el que dirige con una diminuta camiseta blanca. Todo esto en un partido amateur en Sao Paulo.



Denise Bueno tiene estudios para ser juez de línea, aunque no es a lo único que se dedica. La bella mujer también es modelo, psicóloga y empresaria, toda una emprendedora en distintas ramas.



Denise Bueno comparte con todos sus seguidores de Instagram su sensual figura y su amor por el ejercicio. Así que no te pierdas esta galería con sus mejores fotos de la popular red social.



No cabe duda que veremos más seguido a mujeres siendo jueces en un partido de fútbol. ¿Denise Bueno terminará llegando lejos en este trabajo? El tiempo lo dirá.

Dia de #Bronzear com a querida @vanessabronzee 👙 Marquinhas lindas e perfeitas!! 📱99729-7245 Vanessa Una publicación compartida de Denise Bueno (@denisebuenomusa) el 5 de May de 2017 a la(s) 10:18 PDT