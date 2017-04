Deportivo Municipal cayó 1-0 ante UTC, pero eso no fue lo más impactante... [VIDEO]

El elenco de Deportivo Municipal no pudo repetir la buena actuación ante Alianza Lima, al cual ganó en Matute por 2-0, y cayó por la mínima diferencia ante UTC en Villa El Salvador. Ambos cuadros, del grupo B, jugaron por la fecha 11 del Torneo de Verano.



Pero lo sorprendente no fue el resultado desfavorable para Deportivo Municipal, sino que gran parte de la atención se la llevó el arbitraje de duelo ante UTC. Fueron tres veces que jugadores vieron la temida tarjeta roja en el campo.



Estos fueron Diego Mayora, Adrián Zela (Deportivo Municipal) y David Díaz (UTC). En las redes sociales, los seguidores de Deportivo Municipal se quejaron del réferi y sostuvieron que no tuvo un buen trabajo.

Por otro lado, Deportivo Municipal tendrá que vérselas en la jornada 12 del Torneo de Verano contra Comerciantes Unidos en Cutervo. ¿Acaso volverá a tener una buena racha? Eso todavía no se sabe.



UTC, en tanto, recibirá a Real Garcilaso. Su lucha por jugar la final del Torneo de Verano continua firme, cosa que es completamente distinta a Deportivo Municipal. Los ediles, con esta derrota, ya están descartados para llevarse la competencia.

