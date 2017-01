Deportivo Municipal vs. Independiente del Valle: EN VIVO EN DIRECTO. El cuadro edil visita a Independiente del Valle este viernes por la Copa Libertadores, en el duelo de vuelta de la primera fase en el Estadio Rumiñahui de la localidad de Sangolquí (a las afueras de Quito). (7:15 p.m. / Fox Sports 3).



En el partido de ida del pasado lunes en Lima, Independiente del Valle sacó ventaja al vencer por 1-0 a Deportivo Municipal, con un gol de Michael Estrada a los 10 minutos. El ganador de la llave se enfrentará al Olimpia de Paraguay en la segunda fase.



Independiente del Valle, que sorprendió el año pasado cuando quedaron subcampeones del certamen, regresaron para jugar en su fortín como favoritos y con el anhelo de repetir la exitosa campaña de 2016, aunque con una plantilla renovada.



La falta de ritmo en la cancha, debido a que no ha empezado el campeonato ecuatoriano, preocupa al estratega del conjunto negriazul, el colombiano Alexis Mendoza. El timonel señaló que fue "complicado" para su equipo el partido en la capital peruana "por no tener ritmo de juego".



📷 Primer equipo ya se encuentra rumbo a Ecuador para el choque de vuelta por #ConmebolLibertadores#EchaMuni pic.twitter.com/tEMU4EdJjb — Deportivo Municipal (@CCDMunicipal) 26 de enero de 2017



Deportivo Municipal está dispuesto a dejar todo en Sangolquí para tratar de revertir el resultado. Su DT argentino Marcelo Grioni sabe que tiene un gran reto, pero es optimista.



"Iremos a hacer un partido inteligente, estoy convencido que podemos darle vuelta a la serie, aunque tenemos que ser conscientes que seremos visitantes", apuntó.



Marcelo Grioni señaló que "faltan 90 minutos por jugar y tenemos que dar el golpe a Independiente para seguir en carrera".



Posibles alineaciones:



Independiente del Valle: Adrián Bone - Christian Núñez, Fernando León, Pablo Segovia, Luis Ayala - Kener Arce, Dixon Arroyo, Alexánder Mera, Gabriel Cortez - Michel Estrada y Felipe Mejía



Deportivo Municipal: Erick Delgado - Aldair Salazar, Luis Calderón, Adrían Zela, Joao Ortiz - Rafael Guarderas, Armando Alfageme, Pier Larrauri, Pedro Gutiérrez - Álvaro Medrano - Masakatsu Sawa