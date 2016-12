Descentralizado 2017: Mira cómo se jugará el campeonato

La Asamblea de Clubes de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional (ADFP) aprobó el sistema de campeonato con el que se disputará el Descentralizado 2017. ¿Habrá novedades? ¿Ya no se será tan confuso?



Según este documento de la ADFP, el campeonato 2017 tendrá 4 torneos (o copas): Torneo de Verano, Torneo Apertura, Torneo Clausura y Supercopa. A continuación te explicamos en qué consiste cada uno.



Torneo de Verano: se formarán dos grupos de ocho equipos cada uno. Se jugarán 14 fechas en partidos de ida y vuelta. Las llaves serán conformadas por igual números de clubes: Lima y Callao; Ciudades de Altura y Ciudades que no son de altura.



Los ganadores de cada llave se enfrentarán en partidos de ida y vuelta para definir al campeón, que accederá a la Copa Libertadores como Perú 3.



– En caso de que el campeón también gane el Apertura o el Clausura, el cupo de Perú 3 será para el equipo que obtuvo el segundo lugar en este campeonato de verano.



Torneo Apertura: todos los equipos empiezan con cero puntos y se disputarán 15 fechas de ida. El campeón será el equipo con mayor puntaje conseguido.



Torneo Clausura: todos los equipos iniciarán con cero puntos y se jugarán las otras 15 jornadas de vuelta. El campeón será el equipo con mayor puntaje conseguido.



Supercopa: enfrentará al campeón del Torneo Apertura contra el campeón del Torneo Clausura en partidos de ida y vuelta para definir al campeón nacional 2017 y el cupo de Perú 1 de la Libertadores. El subcampeón obtiene el cupo de Perú 2 del mismo torneo.



– En caso de empate global, no será el gol de visitante el que decida al ganador, sino que el campeón nacional se definirá en un tercer partido, a disputarse en el Estadio Nacional.



– Si el campeón del Torneo Apertura y Torneo Clausura es el mismo equipo, este será automáticamente campeón nacional 2017 y Perú 1 en la Libertadores. Por lo tanto, los equipos que ocuparon el segundo puesto en ambos torneos, definirá en partidos de ida y vuelta el cupo de Perú 2 de la Libertadores (y un tercero si fuera el caso).