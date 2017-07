El 'Barrilete cósmico' habló desde Rusia sobre el matrimonio de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. Diego Armando Maradona no fue invitado al matrimonio de su expupilo y tuvo algunas palabras sobre el tema.



Diego Armando Maradona se encuentra en Rusia participando de algunos eventos oficiales de la FIFA. D10S felicitó a Lionel Messi sobre el gran paso que dio en su vida y se manifestó sobre la invitación que no le llegó para el matrimonio.



"La invitación a la boda se perdió por alguna parte, pero eso no cambia mi opinión sobre él", manifestó Diego Armando Maradona desde Rusia sobre el matrimonio de Lionel Messi.



'El Pelusa' también le dio las felicitaciones del caso y le deseó a Lionel Messi que tenga mucho hijos sanos. "Él sabe que lo quiero mucho", sentenció Diego Armando Maradona desde Rusia.



Como se sabe, Diego Armando Maradona estará presente en la gran final de la Copa Confederaciones. Diego fue invitado de honor por parte del gobierno ruso. Maradona, fiel a su estilo, no dudo en mencionar que Vladimir Putín es un "líder excepcional".