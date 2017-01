Diego Godín no aguanta nada: Recibió escupitajo y respondió de la misma forma [VIDEO]

El uruguayo Diego Godín y el brasileño Deyverson se olvidaron del fútbol y terminaron escupiéndose en el duelo entre Atlético Madrid y Deportivo Alavés por la fecha 20 de la Liga Santander. ¡Penosas imágenes de estos futbolistas!



Primero se dijeron de todo, luego pasaron a los jalones y terminaron de la peor forma. Deyverson no aguantó nada y escupió en la boca a Diego Godín en una acción condenable en el fútbol mundial.



Pero la bronca no terminó ahí, Diego Godín estaba dispuesto a devolverle el 'regalito' a Deyverson antes que termine el partido. Y lamentablemente lo hizo. El uruguayo aprovechó otro cruce y lo escupió en la cabeza.



Tanto a Diego Godín como a Deyverson poco les importó que estaban siendo grabados por la televisión. Y las redes sociales no pasaron por agua tibia estas reacciones y los criticaron.