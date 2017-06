Diego Latorre, ex futbolista y comentarista de Fox Sports, se vio implicado en un escándalo de infidelidad en Argentina tras difundirse fotos, videos y conversaciones con la modelo Natacha Jaitt. (Ver los detalles aquí)



Diego Latorre está en primeras planas del periodismo de espectáculos al conocerse un supuesto 'affaire' con la conductora de Tv y radio Natacha Jaitt de 41 años.



Mensajes de whatsapp mediante capturas de pantalla y un video dan cuenta del encuentro entre ambos, pusieron en jaque a Latorre, quien está casado hace 24 años con Yanina Latorre. Padres de dos hijos: Lola (16) y Diego (13)



"¿Cuándo metemos telo? ¿Ponemos un día 7am?", es una de las frases de las capturas de pantalla de la conversación entre ambos, según el periodista argentino Topo Rizzo.



Incluso la sexy locutora de radio se pronunció al respecto y no cuestionó la veracidad de las imágenes difundidas. "Gente yo soy honesta, no miento. Eso no quiere decir que deba dar declaraciones sobre algo que yo no publiqué", citó en su cuenta de Twitter.

Gente yo soy honesta NO miento. Eso no quiere decir que deba dar declaraciones a algo que YO no publiqué.💊💊💊💊💊 — Natacha Jaitt (@NatachaJaitt) 12 de junio de 2017

Una publicación compartida de Natacha Jaitt (@natjaitt) el 9 de Jun de 2017 a la(s) 7:55 PDT

