Diego Maradona volvió al ojo de la tormenta luego de ser acusado de acoso sexual a una joven periodista rusa en su habitación de hotel durante la realización de la Copa Confederaciones, pero esta denuncia no ha llegado hasta las autoridades, situación que los abogados del ex campeón del mundo aseguran que solo se trataría de alguien buscado fama.



La reportera de SM News que entrevistó a Diego Maradona en la habitación de su hotel en Rusia, responde al nombre de Ekaterina Nadolskaya. Su medio de comunicación se negó tajantemente buscar perseguir judicialmente al jugador. "No quiero su dinero, ni una disculpa. Ya sufrí muchos nervios y no quiero oír hablar de él nunca más", dijo la periodista.



Nadolskaya se acreditó ante la FIFA para cubrir la Copa Confederaciones como reportera, como se aprecia en su fotochek y en las últimas semanas, se mostró activa en sus redes sociales, donde también publicó una foto con Diego Maradona.



Diego Maradona acusado por periodista( a su izquierda) de haberla acosado sexualmente Diego Maradona acusado por periodista rusa (a su izquierda)

En mayo pasado, su objetivo no era Diego Maradona fue el brasileño Ronaldinho, astro que llegó a San Petersburgo para promocionar la Copa Confederaciones. Luego compartió con orgullo una imagen del autógrafo que le dejó el ex jugador del Barcelona.