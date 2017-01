Diego Maradona confiesa que empezó a consumir drogas en Barcelona [VIDEO] 

Diego Maradona, no tuvo reparos para hablar sobre ese fatídico momento en el que conoció las drogas y confirmó la versión de Claudia Villafane, su ex mujer quien confesó que esta relación empezó durante su paso por el Barcelona.



Diego Maradona llegó a Cataluña en 1982 durante dos años defendió la casaquilla azulgrana. "Tenía 24 años cuando consumí droga por primera vez. En Barcelona. Ha sido el error más grande de mi vida", contó el diego para la cadena italiana Mediaset.



Asimismo, Diego Maradona, confesó que lleva 13 años sin consumir drogas y aseguró que se siente "afortunado", ya que estuvo al borde de la muerte en el 2004. "La droga es el problema más grande, la droga mata. Me considero afortunado por poder hablar de esto. Si hubiera seguido de esa forma, ahora a esta edad ya habría muerto", explicó.





También se mostró inflexible con Mauro Icardi a quien catalogó como un "traidor", debido a su matrimonio con la exesposa de su compañero en Sampdoria Maxi López. "Icardi es un traidor. No puedes ir a cenar a casa de un amigo y casarte con su mujer. Será un grandísimo jugador, pero lo que ha hecho a Maxi López es feo", dijo.