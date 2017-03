Diego Maradona desató su rabia contra PES 2017 por esta razón

Diego Maradona se la juró a la empresa KONAMI, desarrolladora del popular videojuego de fútbol PES 2017. La razón: el argentino nunca autorizó que usen su imagen. ¿Qué medidas tomará el ex campeón mundial? Entérate en esta nota.



"Ayer me enteré que la empresa japonesa Konami utiliza mi imagen para su juego PES 2017. Lamentablemente, mi abogado Matías Morla les iniciará las acciones legales correspondientes. Espero que esta no sea una estafa más", descargó Diego Maradona en su cuenta oficial de Facebook.



El argentino hizo una captura de imagen en el que aparece como "jugador leyenda" del PES 2017. Como se sabe, el videojuego te permite "desbloquear" a varios ex jugadores y colocarlos en tu equipo favorito.



Sin embargo, la empresa KONAMI se defendió argumentando que el Barcelona brindó todos los derechos con el que tienen contrato vigente por 3 años. ¿En qué terminará esta historia? Esta "pelea" no es un juego.

Diego Maradona en PES 2017 Diego Maradona en PES 2017