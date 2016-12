Diego Maradona, está desatado y aprovechó la gala de los Globe Soccer Awards, en un lujoso hotel de Dubai, para hacer catarsis y disparar todas sus balas nuevamente contra Gonzalo Higuaín, delantero argentino que decidió dejar Napolí para fichar por la Juventus.



Para Diego Maradona 90 millones de dólares no valen el cariño hacia el cuadro napolitano. "Creo que este tipo de decisiones deben ser una cuestión de corazón. Yo cuando pude elegí Napoli, él escogió la Juventus. Los tiempos han cambiado. Antes se elegía por la camiseta y no por el dinero".



Pero Diego Maradona cuando empieza no para y también repartió golpes a un viejo conocido. "La temporada pasada Gonzalo Higuain hizo 36 goles con el Napoli, fue un milagro, y es algo que Aurelio de Laurentiis (presidente del club) supo aprovechar para venderlo. Él está dispuesto a vender hasta a su esposa. Vio que la Juve necesitaba un delantero y se lo vendió", agregó el 'Diez' en



Diego Maradona además coincidió con algunas autoridades importantes del fútbol como Gianni Infantino (presidente de la FIFA) y con Florentino Pérez y recordó que su equipo (Napoli) enfrentaría a Real Madrid "Enfrentaremos a los mejores jugadores. Me hubiese gustado que el partido fuese hoy porque Cristiano no está en su mejor forma como de costumbre", finalizó.