Diego Maradona: Joven en estado vegetativo escuchó su gol y esto fue lo que pasó [VIDEO]

Diego Maradona, no cabe duda que es el Dios del fútbol argentino y en medio de toda esta locura incluso algunos abrieron la Iglesia Maradoniana donde se le rinde culto y hasta algunos le piden milagros. Lo cierto es que el ‘Pelusa’ provoca tanta emoción en los corazones argentinos que ayer la familia de un joven accidentado y en estado de vegetativo experimento lo que para muchos sería un milagro.



Martín Melo fanático de Diego Maradona y hermano del joven en estado crítico tras un accidente en moto, que desde hace dos meses lo tiene postrado en una cama de hospital, tuvo la genial idea de hacerlo reaccionar nada menos que haciéndole escuchar el primer gol del ‘Diego’ a los ingleses en México ’86.



Un teléfono celular sirvió para que el joven postrado escuchara segundo a segundo la jugada de ‘La Mano de Dios’ de Diego Maradona en el relato de Víctor Hugo Morales y fue en ese momento que el joven pudo gesticular e incluso mover uno de sus brazos, algo que no podía hacer.



“Hoy quiero compartir con ustedes un video de mi hermano atravesando un estado vegetativo luego de 2 meses de un accidente en Miami. Los médicos me recomendaron hablarle para que las neuronas vuelvan a comunicarse. No se me ocurrió nada mejor que ponerle este video y por suerte fue una gran idea que comparto con ustedes. Ojalá llegue a los ojos del ‘10’”, contó el joven quien rotuló su tuit con un: ‘Nunca dejas de sorprenderme. Te amo, Diego”