Diego Maradona, se encontró con uno de sus amores más queridos, ese que conoció en 1986 y que nunca podrá olvidar. El encuentro quedó registrado hace unas semanas cuando el ‘Pelusa’ fue invitado a la ceremonia de los premios FIFA, The Best en Suiza, y donde los organizadores le acercaron el máximo trofeo del fútbol, la Copa del Mundo.



Diego Maradona se mostró visiblemente emocionado, por momentos le faltaba el aliento y los ojos se le llenaron de lágrimas. “Uff, es hermosa. Me la quiero llevar a casa. Uno lucha tanto busca tanto y tenerla aquí es como tener el mundo en mis brazos”, comentó en el breve video que editó la FIFA para adelantar algunas novedades sobre el astro del fútbol mundial.



Una de ellas es que Diego Maradona se convierta en el embajador oficial de la FIFA en un contrato que el argentino y su abogado firmarán el próximo 7 de febrero en Suiza. Según el diario deportivo, el 10 representará a la entidad internacional del fútbol y también "recibirá un puesto honorífico en homenaje a su trayectoria: Capitán de las Leyendas del fútbol".



En ese puesto Diego Maradona estará por sobre otros ex futbolistas ligados a la FIFA, como el brasileño Ronaldo, el holandés Marco Van Basten y su compatriota Gabriel Batistuta, así lo anunció el italiano Gianni Infantino quien tiene al argentino como uno de sus consejeros.