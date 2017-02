Diego Maradona pisó suelo español como embajador de la Fifa, pero sobre todo como hincha del Napoli de Italia que este miércoles busca hacer historia cuando enfrente a Real Madrid por los octavos de final de la Champions League y los periodistas no dudaron en pedirle sus primera impresiones.



Pero Diego Maradona no solo demostró que era rápido con la pelota para sacarse a los rivales de encima, sino también para gambetear a los periodistas y esta vez con mucho humor negro.



Diego Maradona es abiertamente hincha de Napoli, club con el cual salió campeón en Italia y además quedó eliminado por el Real Madrid en la Champions League de 1987. El 'Diez' no cayó en el facilismo de dar un resultado a los hombres de prensa que le preguntaron por un marcador. "¿Resultado? Mira si fuese adivino, no hubiera sido jugador de fútbol…", respondió.



El astro argentino estará en el Santiago Bernabéu junto al presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, y un grupo de familiares, entre ellos su nieto, Benjamín, hijo de su hija Gianinna y del futbolista Sergio Agüero.