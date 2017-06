Diego Maradona: "Quisiera que Cristiano Ronaldo fuese argentino" [VIDEO]

El exfutbolista y director técnico argentino, Diego Maradona conversó con el programa Estudio Fútbol, de TyC Sports, desde Dubái, y se mostró "explosivo" como siempre. El '10' no solo comentó sobre el desempeño de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, también respondió las críticas que recibió -hace poco- por parte del futbolista brasileño Dani Alves.



"Quisiera que Cristiano Ronaldo fuese argentino", dijo Maradona durante su conversación con la prensa. No es la primera vez que el astro argentino elogia a Cristiano Ronaldo como un jugador "superior al resto", al igual que Lionel Messi. "Cristiano me encanta porque siempre da la cara", dijo en una entrevista pasada.



¿Y qué dijo sobre Lionel Messi? Maradona volvió a repetir lo que siempre dice sobre él en las entrevistas: "Messi no es mucho más que Ronaldo (...) Pero parece que Messi tiene la obligación de ser el mejor del mundo, el mejor de todos los tiempos. Quieren que levanten la copa del mundo. A él el fútbol le ha dado muchísimo y él le ha dado muchísimo al fútbol, pero una copa no cambia nada, sinceramente. Es una foto y nada más. Además cuando ganas la copa, luego te dan una falsa porque la verdadera se la queda la FIFA (...) No me acuerdo de la última vez que vi jugar mal a Messi".



LE RESPONDIÓ A DANI ALVES



Tras las declaraciones de Dani Alves, Diego Maradona no dudó en contraatacar y tildó al futbolista brasileño de "boludo".



Como se recuerda, Dani Alves dijo que para él no sería un orgullo decir que ganó una Copa del Mundo "haciendo un gol con la mano. Cómo le digo a mi hijo que gané… Todo el mundo habla de 'la mano de Dios', la mano de Dios, no. Nos engañó, se deberían haber puesto firmes", dijo Alves durante una entrevista en televisión.



"Dani Alves es un boludo porque tiró 28 centros y le acertó a 4. (...) Pobrecito. Este chavón habla porque está en un lugar de la cancha donde no se juega el fútbol", dijo Maradona. Incluso amenazó con abandonar la entrevista. "Si seguimos hablando de Alves me voy".