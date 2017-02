Diego Mayora será nuevo jugador de Deportivo Municipal por todo el 2017

¡Se pondrá la camiseta edil! Diego Mayora jugará en Deportivo Municipal por todo el 2017 en busca de continuidad. El ex delantero de Unión Comercio fue cedido a préstamo por Colón de Santa Fe de Argentina.



Diego Mayora llegó esta mañana a Lima y dio sus primeras declaraciones como jugador de Deportivo Municipal. "Estoy contento de llegar a un club tan serio y como mucho nombre acá en Perú. Hay que hacer las cosas bien", resaltó el delantero.



Diego Mayora no pudo adaptarse a Colón de Santa Fe. Solo disputó 17 minutos con el equipo principal. Por ello, el ex goleador de Uníón Comercio busca recuperar su mejor nivel con Deportivo Municipal. "Físicamente estoy muy bien, hice la pretemporada", añadió.



Asimismo, Diego Mayora aprovechó para hablar de la eliminación de Deportivo Municipal en la Copa Libertadores. "Al equipo lo vi muy bien en sus dos partidos de Copa Libertadores. Les faltó un poquito de suerte. Eso me inclinó para venir", sentenció.