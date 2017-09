Ecuador vs. Perú EN VIVO ver partido online tv canal DirecTv Ecuavisa alineaciones Eliminatorias

Ecuador vs Perú: La selección ecuatoriana enfrenta al cuadro 'inca' este martes en el estadio Olímpico Atahualpa por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018. Ecuador y Perú urgidos de un triunfo buscan en primera instancia un cupo al repechaje.



Ecuador vs Perú será un duelo clave para ambas selecciones, la que resulte perdedora estará fuera pugna a falta de solo dos fechas para el final de las clasificatorias. Por el contrario, el que se quede con la victoria mantendrá las chances intactas y dependiendo de sus propios resultados en los seis puntos que queden por disputar.



Sin expectativa y con muchas voces en contra, el estratega Gustavo Quinteros, tiene la dura misión de enderezar el rumbo. El Ecuador vs Perú se presenta como la ocasión perfecta ya que se juega en Quito y se puede obtener reditos de la altura.



Ecuador con 20 puntos se quedó en la octava posición tras la derrota con Brasil y sigue en caída libre luego de una aupicioso inicio en las Eliminatorias. Incluso comandó la tabla de posiciones hasta la la sexta fecha junto con Uruguay, que alternaron el liderato.

Goles y resumen del Brasil vs. Ecuador:

Brasil 2-0 Ecuador: Goles y resumen

Por el contrario, el rival Perú, sigue su camino ascendente y con la victoria ante Bolivia se acerca a su mejor perfomance en las Eliminatorias desde Francia 98. Con 21 puntos y en el seto lugar, pelea palmo a malo por el quinto lugar que ostenta Argentina (23 puntos).



Para el Ecuador vs. Perú el comando técnico de la Tri no podrá contar con Fidel Martínez por acumular su segunda amarilla quedar suspendido por una fecha. Pero sí están listo pata jugar Luis Caidedo, Ayrton Preciado y Jefferson Orejuela.



Ricardo Gareca enfrenta la maldición de las lesiones a última hora y en medio la preparación de cada partido: Sus dos arqueros lesionados: Leao Butrón y pedro Gallese. Además, de Yoshimar Yotún y el suspendido Pedro Aquino. Eso sí, se repotencia el equipo con la vuelta de la estrella Paolo Guerrero, Aldo Corzo y Renato Tapia, quienes cumplieron su castigo con el partido ante Bolivia.

Hora, canal tv y alineaciones del Ecuador vs. Perú:



Televisión abierta:

Ecuavisa, RTS, Teleamazonas, Gama TV, TC Televisión y Canal Uno (Ecuador)

ATV (Perú)



Televisión pagada y cable:

Sport Plus, DirecTV, TV Cable y CNT. En DirecTV (Ecuador)

Movistar Tv: Movistar Deportes (Perú)

Goles y resumen del Perú 2-1 Bolivia por la Eliminatorias:

Perú 2-1 Bolivia: Goles y resumen

La palabra de los protagonistas del Ecuador vs. Perú:



"La selección dejará la vida en el campo de juego. El partido será a muerte. Los duelos que nos ha tocado enfrentar a Perú han sido siempre a muerte, así que hoy no va a ser la excepción. Hay que hacer respetar nuestra casa. Tenemos las armas, las herramientas para salir a buscar el partido pero con la prudencia, con la mesura, con la inteligencia de que no nos enfrentamos a cualquier selección", dijo Gabriel Achilier en la previa del Ecuador vs. Perú.



"Estoy tranquilo, ya concentrado para el partido que viene. Va a ser un partido de mucha presión de ellos, nosotros también tenemos que presionar, cerrarle las bandas. En altura cuesta un poco. En la selección nunca hay tiempo para aclimatarse, hay que jugar el partido cómo estés. "Vamos con la actitud de poder ganar el partido. Todo puede pasar y nosotros queremos hacer un buen partido sea el resultado que sea. aseuguró Edison Flores antes de partir a Quito para el Ecuador vs. Perú.



Los encargados de dirigir el compromiso Ecuador vs. Perú serán paraguayos: Enrique Cáceres, Eduardo Cardozo, Juan Zorrilla y Eber Aquino.

Imágenes de la última práctica tricolor. Que la semana traiga la mayor alegría para #Ecuador con un triunfo de nuestra #Tricolor ⭐️🇪🇨⚽️ pic.twitter.com/MrB2MZs9e4 — FEF Ecuador (@FEFecuador) 4 de septiembre de 2017

Alineaciones del Ecuador vs. Perú:



Ecuador: Máximo Banguera; Pedro Pablo Velasco, Gabriel Achilier, Robert Arboleda, Cristian Ramírez; Jeferson Orejuela, Christian Noboa, Antonio Valencia, Marcos Caicedo; Enner Valencia y Felipe Caicedo.



Perú: José Carvallo; Luis Advíncula, Alberto Rodríguez, Christian Ramos, Miguel Trauco; Renato Tapia, Yoshimar Yotún; André Carrillo, Edison Flores, Christian Cueva y Paolo Guerrero.

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.