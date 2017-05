Edgardo Bauza: Esta es la fecha que puso para su retiro del fútbol [VIDEO] 

Edgardo Bauza aún se muestra afectado por su alejamiento de la selección argentina y por ello marcó su autoexilio a los Emiratos Árabes Unidos para emprender el reto de llevarlos al próximo Mundial de Rusia 2018 y este evento marcaría su retiro anticipado como entrenador de fútbol.



Edgardo Bauza señaló que eligió la tranquilidad emocional y que esta lo llevaría, sin duda, al alejamiento del fútbol. "Tenía cinco ofertas para dirigir y elegí esta porque aquí mi familia va a vivir tranquila sin la presión a la que estaba sometido. Son dos años que pueden ser los dos últimos que pueda dirigir, vamos a ver que pasa"



Edgardo Bauza es consciente la dificultad que representa entrar en Rusia 2018 con la selección asiática y donde espera llegar al mismo tiempo que la selección argentina "Voy a hinchar como lo hice toda mi vida. Estuve muy amargado los primeros cuatro días cuando me fui, pero quiero que le vaya bien y seguramente se va a clasificar", agregó.



Por último, se refirió al indulto a Lionel Messi, quien podrá estar presente en lo que restan de las Eliminatorias: "Me puso contento por Argentina y por él, es una carta importante que tendrá el equipo". Y cerró con un mensaje a los dirigentes de AFA: "Les he dicho en la cara lo que pensaba".