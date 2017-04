Edgardo Bauza seguirá, por ahora, al mando de la selección Argentina

El entrenador de la selección argentina de fútbol, Edgardo Bauza, se mantiene en su puesto, tras reunirse el jueves con altos dirigentes de la liga local, aunque su futuro aún no está del todo claro.



"¿Quién dijo que el 'Patón' se iba? Es el DT de la Selección, tiene contrato", le respondió a la prensa el nuevo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, al salir de un encuentro con el seleccionador en la sede deportiva de Ezeiza (al sur de Buenos Aires).



Medios locales aseguraban que se iba a anunciar el retiro de Bauza y que el candidato a sucederlo era el argentino Jorge Sampaoli, DT de Sevilla de España.



La permanencia de Bauza pendía de un hilo. Un detonante fue la derrota ante Bolivia 2-0 en la fecha decimocuarta de la clasificatoria sudamericana para el Mundial de Rusia 2018.



La escuadra albiceleste quedó relegada al quinto puesto, apenas en zona de repesca para disputar una plaza con el ganador de la zona de Oceanía.



"Me llevo una buena impresión (de Bauza). Lo veo convencido. No hay nadie en carpeta. Quedamos en reunirnos la semana próxima. Hay que seguir trabajando", dijo Tapia. Del encuentro participó Marcelo Tinelli, un popular animador de la TV que es flamante secretario de Selecciones Nacionales.





Tapia fue elegido presidente en la asamblea de representantes de clubes el 29 de marzo. Tinelli apoya la continuidad de Bauza, aunque ha declarado que "a nadie le gusta como está jugando la Selección".



"Me parece que Bauza debe seguir. Al menos hasta que termine la clasificación al Mundial", dijo a la prensa Víctor Blanco, presidente del popular Racing Club y flamante secretario de AFA.



La prensa local sostiene que pese a las declaraciones de Tapia, hay dirigentes que piden un nuevo DT.



A Argentina la acechan en la tabla Ecuador, Perú y Paraguay. Un duro golpe le asestó la FIFA al equipo al suspender por cuatro fechas a su estrella, Lionel Messi, por insultar a un juez de línea en el partido con Chile (ganó 1-0).



Messi se quedó afuera del próximo partido clave ante Uruguay en el estadio Centenario de Montevideo. Tampoco podrá jugar contra Venezuela y Perú, ambos de local. La primera fecha del castigo la cumplió Messi en el partido frente a Bolivia.



Messi podrá volver en la última fecha, en la altura de Quito (2.650 metros) frente a Ecuador. Sin 'La Pulga', Argentina sólo pudo ganar un partido, empató 4 y perdió 3. Con el rosarino, en cambio, ganó 5 encuentros y perdió sólo uno.