Poco a poco, Edison Flores se fue convirtiendo en pieza clave de la selección peruana. El 'Orejas', como lo llaman popularmente, es uno de los goleadores de la bicolor en las Eliminatorias Rusia 2018. ¡No te pierdas estas inéditas imágenes de su pasado!



Edison Flores siempre soñó con ser futbolista profesional. Su timidez lo caracteriza desde niño, pero cuando ingresa al campo, sus goles hablan por él. El hoy titular de la selección peruana marcaba golazos desde el colegio, como se puede ver en estas imágenes que salieron en Latina.



Por otro lado, Edison Flores viene haciendo viral una publicación en sus redes sociales en el que pide a la afición y medios de comunicación mantener los pies sobre la tierra y no celebrar antes de tiempo. Esto porque aún faltan dos partidos por jugar en las Eliminatorias Rusia 2018.



"Estoy sumamente agradecido con todos los programas de televisión y medios en general por tomarse el tiempo de investigar algo sobre mí, y también con todos los hinchas peruanos y seguidores que me escriben dándome su apoyo", escribió Edison Flores.



"A todos ellos, quiero decirles que tenemos que entender algo en estos momentos de emoción: no se ha ganado nada. Hay que tomar con mesura y tranquilidad esto, porque todo puede pasar en estos últimos partidos", añadió el 'Orejas'.



VIDEO 2: Goles de Edison Flores en su colegio

