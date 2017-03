Edison Flores marcó para el Aalborg BK de Dinamarca [VIDEO]

El tanto de Edison Flores para el Aalborg BK pasó en el choque frente al Silkeborg IF por los octavos de final de la DBU Pokalen (Copa de Dianamarca). El peruano jugó 32 minutos y marcó un gol.



A los 71' de la segunda parte, y tras centro desde el borde derecho del campo, Edison Flores apareció en el área del Silkeborg IF y anotó para el Aalborg BK de Dinamarca.



Edison Flores, que había ingresado en el minuto 58 por Würtz, puso el 4-1 parcial para su club el Aalborg BK por los octavos de final de la Copa de Dinamarca.



Aalborg BK terminó goleando 5-0 al Silkeborg IF con gol de Edison Flores y ¡4 tantos de Thellufsen! El peruano espera seguir sumando minutos para llegar a su mejor forma futbolística.