Edwin Cardona fichó por Boca Juniors: "Quiero volverme ídolo de esta hinchada" [VIDEO]

El mediocampista colombiano Edwin Cardona firmó el miércoles un contrato por un año con Boca Juniors y se sumó al plantel que viajó a la ciudad paraguaya de Ciudad del Este para iniciar la pretemporada de cara al próximo torneo.



Edwin Cardona, de 24 años, pasó la revisión médica antes de realizar una visita relámpago el estadio la "Bombonera".



"Venir a este club es sensacional. Estoy feliz y muy contento por el cariño que me han demostrado. Espero retribuirlo desde adentro del terreno de juego. Voy a defender esta camiseta con todo mi corazón. Con garra y entrega, me esforzaré al máximo", dijo el centrocampista al sitio oficial de Boca Juniors.



El ex jugador de los Rayados de Monterrey de México dijo que su sueño es anotar un gol y convertirse en ídolo del popular club argentino.



"Antes de venir miraba videos con mi esposa de los cánticos y el estadio y se me erizaba la piel. Ahora que estoy acá sueño con eso, con cómo se sentirá meter un gol y algún día volverme ídolo de esta gran hinchada, que es extraordinaria", destacó.

🎥🇨🇴 Edwin Cardona, refuerzo del campeón, cumplió con la revisión médica, firmó contrato y habló con el sitio oficial desde la Bombonera.⚽️💪 pic.twitter.com/zCwonAaJ9V — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) 19 de julio de 2017